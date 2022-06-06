Володимир Зеленський особисто подякував українським воїнам

Сімох військовослужбовців з 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила відзначили державними нагородами. Їх вручив особисто президент України Володимир Зеленський під час візиту у зону бойових дій 5 червня.

«Маю за честь бути тут, поруч з вами, реальними героями нашої держави. Героями війни, завдяки яким в нас є і точно буде наша земля і держава. Хочу подякувати вашим батькам і рідним, побажати здоров’я вам і їм. І нам всім з вами того, на що ви точно заслуговуєте: перемоги. Але не будь-якою ціною. Бережіть себе, бо земля без таких людей це вже не наша буде земля. Славам вам і слава Україні», – сказав під час нагородження Володимир Зеленський.

«Семеро військових легендарної 24 бригади, гордості Яворового краю, отримали державні нагороди особисто з рук президента на Донеччині, у місті Соледар. Не буду називати їхні імен з міркувань безпеки, після перемоги ми будемо знати історію і подвиги кожного з них. Завдяки цим героям Україна не лише вистоїть, а й переможе!», – повідомив 6 червня народний депутат України від Яворівщини Павло Бакунець.

Нагадаємо, 24 окрема механізована бригада імені короля Данила з Яворова від початку повномасштабної війни перебуває на одному з найважчих напрямів бойових дій на сході України. До Дня піхоти весь особовий склад бригади відзначили нагородою «За мужність та відвагу».