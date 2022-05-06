Відзнаку вручили до Дня піхоти

Весь колектив 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини, яка зараз воює на сході, відзначили «За мужність та відвагу». Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 6 травня.

«З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти», – вказано в документі.

24 бригада базується в Яворові на Львівщині. Від початку повномасштабної війни особовий склад перебуває на одному з найважчих напрямів бойових дій на сході України.

Нагадаємо, з 2019 року 6 травня в Україні відзначають День піхоти, в який вшановують воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. З нагоди цього дня президент відзначив й інші підрозділи ЗСУ.