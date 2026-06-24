Територія пам'ятки має площу 15 га

Біля Кременця на Тернопільщині створили нову пралісову пам'ятку природи «Вільшина». За даними ZAXID.NET, таке рішення у середу, 24 червня, прийняли депутати Тернопільської обласної ради на сесії. Пам’ятку площею 15 га виявили на території національного природного парку «Кременецькі гори».

За даними Тернопільської ОВА, дослідження пралісової пам’ятки розпочалися взимку цього року. Фахівці з громадської організації «Дунайсько-Карпатська програма» та науковці з Державного природознавчого музею НАН України виявили на цій території старовікові насадження чорної вільхи. Середній вік дерев – приблизно 95 років і вони насаджені природно – без втручання людини.

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Праліс вирішили зробити об’єктом природно-заповідного фонду, щоб зберегти унікальну лісову рослинність та комах, птахів, звірів, які живуть на території «Вільшини». Проєкт винесли на розгляд депутатів обласної ради, які його підтримали.

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Додамо, що праліс – це ліс, який ріс і розвивався десятки, а інколи й сотні років без значного впливу людини. Тут можна знайти дуже старі дерева, величезну кількість мікроорганізмів, мохів, грибів та комах, які не зустрічаються в типовому лісовому господарстві. У світі природних правікових лісів лишилося мало.