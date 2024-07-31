Збитки від вирубки дерев становлять майже 3,5 млн грн

В громаді на Тернопільщині знищили пам'ятку природи – «Липи біля Святого Миколая». Три липи, віком 160 років, вирубали в селі Мильне Залозецького громади. За підрахунками спеціалістів екологічної інспекції, збитки від вирубки дерев пам’ятки природи становлять майже 3,5 млн грн. Наразі цією справою вже зацікавилися правоохоронці.

Вирубку трьох лип, які росли навколо фігури Святого Миколая в селі Мильне, виявили під час планової перевірки Залозецької громади. Фахівці проводили інспектування громади щодо дотримання екологічних норм при розпорядженні землями, лісами та луками і натрапили на незаконну вирубку. Попередньо встановили, що шкода від вирубки цих трьох лип становить майже 3,5 млн грн.

«Розмір шкоди через знищення пам'ятки природи склав 3, 422 млн грн. Фахівці Державної екологічної інспекції передали матеріали перевірки в поліцію, оскільки в порушенні є ознаки злочину, які передбачені за ч. 1 ст. 252 Кримінального кодексу України», – повідомили у Державній екологічній інспекції Тернопільщини в середу, 31 липня.

Наразі інспектори та правоохоронці ще не становили, хто саме вирубав дерева. Однак зазначили, що скоріш за все це зробили місцеві жителі, які хотіли перекласти фігуру святого.

До слова, ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Липи біля Святого Миколая» складалася з трьох лип віком понад 160 років і діаметром 76, 70 та 114 см. Дерева мали природоохоронну, історико-культурну, еколого-освітню та естетичну цінність. Липи висаджені у 1867 році біля фігури Святого Миколая.