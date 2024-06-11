Посадовець дозволив вирубувати дерева біля дороги

Працівник буковинського національного природного парку «Черемоський» дозволив масову вирубку лісів в заповіднику. Посадовець дозволив вирубувати дерева біля дороги, але які фактично росли на ділянці парку. Екологічна інспекція оцінила збитки від вирубки в 7,2 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що працівник нацпарку допустив незаконну рубку дерев на території природно-заповідного фонду. До посадовця звернулася підрядна фірма, яка мала провести освітлення дороги, яка пролягає через парк. Для того, щоб це зробити, треба було вирубати насадження.

«У квітні 2023 року працівник нацпарку вніс помилкові відомості до плану та акту відводу ділянки під освітлення дороги на підставі чого фактично було здійснено незаконну порубку дерев. Навколишньому природному середовищу завдано шкоди на понад 7,2 млн грн», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 11 червня.

Правоохоронці оголосили буковинцю про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки). Прокурор спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури передав до суду обвинувальний акт. Також спеціалізована екологічна прокуратура звернулась з позовом до суду щодо стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди. Якщо провину чоловіка доведуть, то він заплатить 7,2 млн грн в бюджет держави та отримає до п'яти років позбавлення волі. Також буковинцеві загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф в розмірі до 12 750 грн.