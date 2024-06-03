До правопорушення причетні працівники одного з районних лісництв

Трьом лісникам з Буковини повідомили про підозру за вирубку карпатських лісів. Загалом збитки державі склали 3,7 млн грн. Правоохоронці з’ясували, що працівники лісництва протягом 2 років підробляли документи і зменшували кількість вирубаних дерев.

Під час розслідування поліцейські та слідчі ДБР в Хмельницькому встановили, що серед причетних до оборудки з незаконною вирубкою лісів є лісничий, старший майстер з обліку та відвантаження лісу та майстер лісу регіональної філії державного лісогосподарського підприємства.

«З метою збагачення працівники лісгоспу організували корупційну схему з незаконної вирубки лісу цінних порід у великих розмірах. Протягом 2022-2023 років чоловіки вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо кількості вирубаного кругляку», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 3 червня.

За даними прокуратури Буковини, головним в нелегальній схемі був 43-річний лісничий, який і залучив підпорядкованих йому працівників лісомисливського господарства – двох майстрів лісу. Вирубували кругляк місцеві жителі, які працювали на приватній фірмі сестри лісничого, та бригада лісорубів з лісництва.

Кругляк, який не потрапив у відомість з обліку, працівники лісництва продавали своїм клієнтам. Наразі слідство не встановило, кому саме реалізували необліковану деревину. Під час проведення інженерно-екологічної експертизи фахівці порахували, що сума завданих державі збитків становить понад 3,7 млн гривень.

Учасникам схеми незаконної вирубки карпатських лісів повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246 КК України. Це перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб, службового підроблення за попередньою змовою групою осіб та незаконної порубки дерев, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки. Чоловікам загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.