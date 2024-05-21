Працівнику лісової охорони загрожує до 6 років ув'язнення

У Тячівському районі виявили незаконну вирубку понад сотні дерев, що спричинило понад 1,4 млн грн збитків. Працівнику Мокрянського лісгоспу, який приховав злочин, загрожує до 6 років ув’язнення.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 21 травня, дерева на території Мокрянського лісгоспу вирубали восени 2022 року під прикриттям працівника лісової охорони.

«Працівник лісоохорони забезпечив безперешкодну вирубку більше сотні дерев на ввіреній йому території. При цьому лісничий достовірно знав, що лісорубних квитків чи інших дозвільних документів для цього не було. До того ж, він не тільки приховав факт протиправної порубки, а й намагався надати їй ознак законності, забезпечивши проставлення відповідних затисів і відтисків на пнях дерев», – зазначили у прокуратурі.

Збитки від вирубки понад сотні дерев склали 1,4 млн грн. За зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, а також службову недбалість лісничому загрожує до від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.