На Закарпатті працівник лісгоспу дозволив вирубати ялин на півмільйона гривень
За службову недбалість йому загрожує до 5 років ув’язнення
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Закарпатські правоохоронці передали до суду справу працівника Ясінянського лісгоспу, який допустив вирубку понад півсотні ялин, завдавши збитків на 534 тис. грн. За службову недбалість йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 10 травня, ялини на території Ясінянського лісгоспу вирубали у квітні-червні 2023 року.
«Внаслідок недбалих дій помічника лісничого під час відведення ділянки лісу в рубку було допущено ряд порушень. Через це проведено рубку більше півсотні ялин на ділянці, не призначеній для цього. Висновки експертизи підтвердили, що такі дії завдали державним інтересам збитки у розмірі 534 тис. грн», – інформують у прокуратурі.
За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, ліснику загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.