У Карпатському нацпарку незаконно вирубали 27 дерев різних порід

Інспектора Карпатського національного природного парку підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків. На території природно-заповідного фонду, яку він мав охороняти, вирубали дерев на 4,7 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 25 березня, всього в Карпатському нацпарку незаконно вирубали 27 дерев різних порід.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури інспектору природного заповідного фонду повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання посадових обов’язків, що завдало шкоди навколишньому природному середовищу на 4,7 млн грн», – інформують правоохоронці.

За скоєне працівнику нацпарку загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.