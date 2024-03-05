Прикарпатець вирубав на території Карпатського нацпарку дерев на 265 тис. гривень
За скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення
Мешканця Городенківського району судять за незаконну вирубку дерев на 265 тис. грн на території Карпатського національного природного парку. За скоєне прикарпатцю загрожує до 7 років ув’язнення.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 5 березня, прикарпатець вирубував дерева на території нацпарку у лютому 2023 року.
«Встановлено, що прикарпатець у лютому 2023 року вчинив незаконну порубку, чим завдав збитків на понад 265 000 гривень. В ході досудового розслідування він сплатив всю суму збитків», – інформують у прокуратурі.
За незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, мешканцю Городенківського району загрожує до семи років позбавлення волі.