Під час досудового розслідування чоловік сплатив всю суму збитків

Мешканця Городенківського району судять за незаконну вирубку дерев на 265 тис. грн на території Карпатського національного природного парку. За скоєне прикарпатцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 5 березня, прикарпатець вирубував дерева на території нацпарку у лютому 2023 року.

«Встановлено, що прикарпатець у лютому 2023 року вчинив незаконну порубку, чим завдав збитків на понад 265 000 гривень. В ході досудового розслідування він сплатив всю суму збитків», – інформують у прокуратурі.

За незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, мешканцю Городенківського району загрожує до семи років позбавлення волі.