Посадовці підприємства налагодили схему незаконних рубок та збуту лісу разом з місцевими підприємцями

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили посадовців Золочівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільлісу» на незаконних рубках дерев на майже 600 тис. грн.

За даними прокуратури Львівщини, протягом вересня-листопада 2023 року підозрювані здійснювали несанкціоновані рубки деревини на території лісогосподарського підприємства. Зокрема, розпилювали дерева породи дуб, вільха, граб, та берест, які в подальшому реалізували.

«До складу організованої групи увійшли керівник-лісничий, двоє підпорядкованих йому лісників та двоє місцевих підприємців. Внаслідок незаконної рубки дерев у вищевказаному лісовому господарстві державі було завдано близько 600 тис. грн збитків», – йдеться в повідомленні прокуратури.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомили підозри в незаконній рубці, перевезенні та збуті лісу (ч. 2, 4 ст. 246 ККУ). Правоохоронці не розголошують, у якому підрозділі «Галсільлісу» виявили розкрадання лісу. За даними ZAXID.NET, масштабні незаконні рубки викрили у Золочівському дочірньому підприємстві ЛГП «Галсільліс».