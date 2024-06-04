Посадовців підрозділу «Галсільлісу» викрили на масштабних незаконних рубках
Збитки від розкрадання лісу становлять 600 тис. грн
Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили посадовців Золочівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільлісу» на незаконних рубках дерев на майже 600 тис. грн.
За даними прокуратури Львівщини, протягом вересня-листопада 2023 року підозрювані здійснювали несанкціоновані рубки деревини на території лісогосподарського підприємства. Зокрема, розпилювали дерева породи дуб, вільха, граб, та берест, які в подальшому реалізували.
«До складу організованої групи увійшли керівник-лісничий, двоє підпорядкованих йому лісників та двоє місцевих підприємців. Внаслідок незаконної рубки дерев у вищевказаному лісовому господарстві державі було завдано близько 600 тис. грн збитків», – йдеться в повідомленні прокуратури.
П’ятьом учасникам організованої групи повідомили підозри в незаконній рубці, перевезенні та збуті лісу (ч. 2, 4 ст. 246 ККУ). Правоохоронці не розголошують, у якому підрозділі «Галсільлісу» виявили розкрадання лісу. За даними ZAXID.NET, масштабні незаконні рубки викрили у Золочівському дочірньому підприємстві ЛГП «Галсільліс».