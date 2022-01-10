Затриманий за хабарництва директор яворівського підрозділу «Галсільлісу» Василь Людкевич відсудив у держави 985 тис. грн за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Його виправдали суди трьох інстанцій.

У 2015 році правоохоронці звинуватили Василя Людкевича в отриманні 147 тис. грн хабара (7 тис. доларів США). За ці гроші директор яворівського підрозділу «Галсільлісу» начебто пообіцяв сприяти у виділенні в довгострокове тимчасове користування лісової ділянки площею 2 га в лісовому масиві Івано-Франкового лісництва урочища «Ляший потік». За версією слідства, Василь Людкевич вимагав гроші у підприємця, який хотів облаштувати там місця для відпочинку

Згідно з матеріалами справи, Василь Людкевич звільнився наприкінці 2015 року з посади директора яворівського підрозділу «Галсільлісу» за власним бажанням через погіршення стану здоров’я. Під час розгляду кримінальної справи стан Василя Людкевича справді погіршився і йому встановили інвалідність другої групи.

Ще у 2016 році Шевченківський райсуд Львова дійшов висновку, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б підтвердили провину Василя Людкевича, і виправдав його. Це рішення підтримав апеляційний та касаційний суди і у 2018 році Василя Людкевича було виправдано остаточно.

Після виправдання Василь Людкевич вирішив домагатися справедливості і у квітні 2021 року звернувся з судовим позовом проти Львівської обласної прокуратури і поліції, а також проти Держказначейства з вимогою про відшкодування моральної шкоди у розмірі 985 тис. грн.

Як вказано у рішенні суду, Василь Людкевич вважає, що «з вини органів досудового розслідування та прокуратури були зруйновані його життєві позиції, зв’язки, звички, він втратив свій авторитет та ділову репутацію в громаді та на роботі, врешті, втратив роботу».

Суддя Шевченківського районного суду Львова Павло Едер наприкінці грудня 2021 року повністю задовольнив позов Василя Людкевича та постановив стягнути з казначейської служби 985 тис. грн. На рішення суду ще може бути подана апеляція.