У 2020 році на території нацпарку вирубали понад сотню дерев

На Закарпатті відправили в суд справу колишньої очільниці науково-дослідного відділення Ужанського національного природного парку. За службову недбалість, що призвела до вирубки понад сотні дерев і збитків у 567 тис. грн, посадовиці загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі8 липня, начальниця відділення Ужанського нацпарку допустила вирубку лісу на початку 2020 року.

«Тоді на території нацпарку невідомі особи здійснили порубку більше сотні дерев за відсутності ліміту, погодженого з Міндовкілля України, дозволу на спеціальне використання природних ресурсів та інших необхідних документів. Розмір завданих державі збитків експерти оцінили у 567 тисяч гривень», – інформують правоохоронці.

Кримінальну справу передали до суду. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки закарпатці загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.