Деревам понад 100 років

Два дуби, які мають понад 100 років і розташовані на околиці сіл Городок та Касперівці у Чортківському районі, тепер офіційно охороняються як ботанічна пам’ятка природи. Про це йдеться у розпорядженні голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Дерева розташовані на території площею 0,04 га біля дороги із Заліщиків до села Городок. Їх значення – не лише природне, а й історичне та культурне.

«Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, збереження і використання. Метою оголошення пам’ятки природи є охорона та збереження у природному стані двох дубів, які мають науково-пізнавальну, еколого-освітню та естетичну цінність», – йдеться у документі.

Тернопільська обласна військова адміністрація постановила взяти під охорону дерева. За це відповідатиме Заліщицька міська рада. Забороняється вирубувати дуби, спалювати суху рослинність та будувати споруди навколо.

У майбутньому до дубів Тараса Бульби планують проводити екскурсії. За даними «Вікіпедії», пам’ятку відкрили у 1972 році, тоді її оголосили об’єктом природно-заповідного фонду. Двоє дерев мають діаметр 82 і 86 см і зростають у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон».