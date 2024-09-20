Туристи здебільшого їдуть у Заліщики помилуватися річковими меандрами Дністра. Та в самому містечку теж є що оглянути. Окрім архітектурних пам’яток, біля колишнього палацу власників селища зберігся розкішний парк на 5 га з унікальними та екзотичними деревами. Про його особливості розповіли у туристичному проєкті «Тепле Поділля».

«У XVIII ст. тодішній власник території біля Дністра в Заліщиках Юзеф Понятовський збудував там перший невеликий палац. У 1808 році він продав свої володіння купцю Ігнатію Бруницькому. Новий власник збудував розкішний цегляний двоповерховий палац у стилі ампір і заклав 5 га парку навколо. В 30-х роках ХІХ ст. з’єднав боковий флігель і корпус палацу критою галереєю з колонадою. В такому вигляді палац дійшов до нашого часу», – розповідають у проєкті.

Палац у Заліщиках (фото проєкту «Тепле Поділля»)

У 1852 році під час мандрівки Галичиною в маєтку Бруницького зупинився імператор Австрії Франц ІІ. За переказами, власник, знаючи про візит поважного гостя, змінив інтер’єр частини приміщень за зразком покоїв цісаря у Відні. Імператор був вражений такою креативною гостинністю і надав Бруницьким шляхетський титул барона в Австрійській імперії. Зараз там можна спуститися у підземелля.

Підземелля біля палацу

Парк у Заліщиках заклали на початку XIX століття на лівому березі Дністра біля панського палацу. Нині його визнали пам’яткою садово-паркового мистецтва, щоб зберегти автентичні насадження. Місцеві жителі називають його Нижній, Старий або Панський парк.

«Від початку XX століття парк разом із палацом переходить у власність родини Турнау. Саме німецька графиня Стелла Турнау доклала найбільше зусиль і праці до реорганізації та упорядкування парку. Для догляду за парком вона запросила з Німеччини городника Душинського, наймала інших спеціалістів, які знали садівництво, паркознавство», – розповіли у проєкті.

Прогулянкова алея парку вздовж Дністра (фото НПП «Дністровський каньйон»)

У парку росте близько 45 видів зелених насаджень. Це оригінальні і гібридні дерева, кущі і ліани, з них 25 екзотів. Тут є декілька трьохсотлітніх дубів, канадський бундук, тополя дельтовидна, японська керія, амурський оксамит, гледичія безколючкова.

У парку росло тюльпанове дерево, але воно загинуло наприкінці ХХ століття. На цьому ж місці у 2014 році висадили на заміну молоде деревце. Особливу увагу відвідувачів привертає японська софора плакучої форми з покрученим стовбуром химерної форми.

Японська софора у Заліщицькому парку

А одним із найстаріших дерев парку і загалом України є дволопатеве гінкго. Сторічне дерево з діаметром стовбура 143 см має висоту 22 м.

«Це одне з найстаріших дерев цього виду в Україні. Гінкго – релікт третинного періоду, тобто цей вид майже без змін дійшов до нас із часів палеозойської ери (300 млн років тому). Листки мають вигляд маленьких віялець зі зрощених хвоїнок. В природі цей вид зростає в Азії і може досягати віку до 2000 років», – розповідають у проєкті.

Гінгко дволопатеве

Особливо прикрашають парк декоративні кущі в період цвітіння. Серед них: спірея середня, вейгела рожева, жимолость татарська, форзиція європейська та інші.

А поки ви збираєтеся у мандрівку на тернопільське Поділля, можна прогулятися заліщицьким парком у віртуальному турі. Даємо також архівні світлини зі сторінки «Мандрівки старим кордоном» з виглядом архітектури містечка, яке колись було популярним курортом.