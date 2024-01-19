Заліщики мають фантастичні краєвиди

У Заліщиках, що розкинулися над Дністром на півдні Тернопільщини, дуже особливий клімат. Люди це зрозуміли ще в часи палеоліту і селилися в долині Дністра від найдавніших часів. У Заліщиках, які з трьох боків оточені вигином річки, тепло, сонячно, там набагато раніше достигає урожай. А в минулі століття Заліщики були модним курортом, куди з’їжджалися на відпочинок звідусіль.

Як пише Ternopil.name, це єдине місце у області з м’яким середземноморським кліматом. Ще наприкінці ХІХ століття до Заліщиків збудували залізничну гілку від Чернівців, і вже тоді туристи приїджали помилуватися чудовою природою і особливим кліматом. Цей курорт входив у трійку найкращих у Австро-Угорській імперії. У часи, коли регіон був під владою Польщі, курорт називали «Подільською Рив’єрою», туди приїжджали на відпочинок відомі письменники, інші знаменитості, Юзеф Пілсудський мав там свій будиночок. З української інтелігенції Заліщики відвідували Соломія Крушельницька, Юрій Федькович і Василь Стефаник, а Осип Маковей там оселився.

Пляж «Сонячний» вздовж Дністра у Заліщиках

У 1930-ті роки у Заліщиках було багато пансіонатів і приватних вілл, які можна було орендувати. Вони мали всі умови: електрику, телефон, радіо, були добрі асфальтовані дороги, облаштовані пляжі та розваги. Із Варшави до Заліщиків запустили швидкісний поїзд «люкс-торпеда» із максимальною швидкістю 120 км/год.

Швидкісний поїзд «люкс-торпеда»

На березі Дністра було два пляжі з лежаками, парасольками, роздягальнями, тенісними кортами, барами, танцювальними та спортивними майданчиками. Пляжі називалися «Сонячний» і «Тіснистий», окремо був «Дикий», нудистський.

Відпочивальниця у купальнику-«футлярі» на пляжі в Заліщиках

Гості Заліщиків смакували не лише славнозвісними заліщицькими помідорами, але й виноградом, кавунами, абрикосами і навіть апельсинами. Там планували висадити на березі річки пальми, але з цим задумом не встигли.

Свято збору урожаю винограду, 1937 рік

Місто оживало влітку. Для туристів влаштовували концерти, виставки, спортивні змагання, кінні перегони, фестивалі. Дністром ходив катер, яхти, плавали чорнярі. Там працювали секції гірського туризму, мисливства, рибальства. Майже весь берег був всіяний відпочивальниками звідусіль.

Яхтинг на Дністрі

У сезон місто відвідувало тисячі туристів, найбільше їх було 1937 року – 23 тисячі. Відпочивальники тішилися курортом до 1939 року. Коли Тернопільщину окупувала радянська армія, багато інфраструктури зруйнували у час війни. Добили його кілька потужних повеней. Курорт занепав.

Зараз туристи приїжджають у Заліщики милуватися краєвидами, відпочивають у приватних садибах або наметах. У містечку є дендропарк із занедбаним палацом, інші пам’ятки сакральної архітектури, але Заліщики, як сонне царство, досі чекають на своє відродження.