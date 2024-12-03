Землі розташовані в селі Колодрібка

Господарський суд Тернопільської області повернув 5 га землі біля Дністра у власність Національного природного парку «Дністровський каньйон». Три земельні ділянки перебували на балансі Заліщицької громади як сільськогосподарські угіддя, і їх щороку здавали в оренду для обробітку землі.

Прокурор обласної прокуратури Тернопільщини звернувся з позовом до суду щодо вилучення трьох земельних ділянок з власності Заліщицької громади і передачу їх у державну власність, йдеться на сайті Господарського суду Тернопільщини у вівторок, 3 грудня.

В суді працівник прокуратури повідомив, що землі площею 5 га в селі Колодрібка мають загальну вартість майже 500 тис. грн. Вони незаконно вибули з державної власності. Спочатку ділянки передали у приватну власність, а згодом, після добровільної відмови громадян, – у комунальну власність Заліщицької міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Загалом міська рада заволоділа двома ділянками площею по 2 га та однієї ділянкою площею 1 га.

Під час судового розгляду суддя Іван Шумський врахував, що ділянки належать до природно-заповідного фонду і мають виключну природоохоронну цінність. Суд частково задовільнив позов прокуратури і постановив повернути землі державі.

«Скасувати державну реєстрацію права власності, здійснену згідно з рішенням державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради від 9 травня 2023 року та припинити право власності Заліщицької міської ради на земельні ділянки площею 2 га, 2 га та 1 га», – йдеться у вироку Господарського суду Тернопільщини від 25 листопада.

Також суддя зобов’язав Заліщицьку міську раду виплатити судові витрати в розмірі понад 24 тис. грн.