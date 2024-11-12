Скеля вагою 200 тонн впала біля річки Джурин

На Тернопільщині на території Національного парку «Дністровський каньйон» обвалилася частина водоспаду «Дівочі сльози». Водоспад внесений до комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Урочище Пустельня» і був популярним місцем серед туристів. На місці скелі, яка впала в ущелину залишилися лише невелика частина каміння і землі.

За інформацію фахівців Національного природного парку «Дністровський каньйон» травертинова скеля водоспаду обвалилася на початку листопада. «Дівочі сльози» розташовані у лісовому урочищі «Нирків» поблизу села Устечко Заліщицької громади Чортківського району. Водоспад був популярним місцем серед туристів та паломників. Поруч з ним також є невеличка печера в скелі, де за легендами проживав монах-пустельник. Ці два об’єкти увійшли в комплексну пам’ятку природи місцевого значення «Урочище Пустельня». За сотні років на скелі, звідки витікала вода, утворився карниз, що виступив майже на 5 метрів уперед і важив понад 200 тонн.

«З наростанням карниза збільшувалась його маса і плече сили тиску, що зрештою призвело до обвалу його частини об'ємом близько 100 кубічних метрів. Розлом пройшов у найвужчій частині карниза де у породі було більше щілин, поруч із стовбуром ясена, який росте на верху скелі», – повідомили в Національному природному парку «Дністровський каньйон» у вівторок, 12 листопада.

Великий камінь, який відірвався і скотився з висоти 80 м, розколовся на шість великих і безліч дрібних шматків. Найбільший уламок об’ємом до 20 м3 зупинився за 70 м від річки Джурин. Ще один великий уламок розмірами більше ніж 1 м3 зупинився перед самим руслом річки Джурин. За словами фахівці, є небезпека, що згодом через погодні умови камінь може перекрити річище. Щоб цього не допустити, на місці працюватиме спеціальна комісія.

Обвал знищив рідкісну рослинність - листовик сколопендровий

«Також на своєму шляху обвал знищив рослинність, серед яких рідкісний листовик сколопендровий та повалив дерева, найбільшим з яких був ясен із діаметром стовбура до пів метра», – зазначили в Національному природному парку «Дністровський каньйон».

Працівники парку також зазначають, що водоспад через кілька років знову відновиться, однак вже не буде таким масштабним. Через два роки метрова скеля, яка залишилася після обвалу покриється мохом, і «Дівочі сльози» знову набудуть своєї мальовничості.