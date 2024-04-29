В одній локації зафіксовано одразу п'ять рідкісних змій

Група експертів-зоологів цими вихідними, 27-28 квітня, виявила у Національному природному парку «Дністровський каньйон», що на Тернопільщині, чисельну популяцію рідкісних червонокнижних лісових полозів. Про це у Facebook повідомила адміністрація нацпарку.

Науковцям вдалося знайти і зафіксувати одразу п’ять лісових полозів в одній локації.

«Дослідження підтвердили попереднє припущення про існування у наших краях чисельної популяції рідкісного червонокнижного виду змій», – ідеться в повідомленні.

Міжнародна група науковців в експедиції НПП «Дністровський каньйон»

Окрім того, група вчених зафіксувала також мідянку, що теж внесена до Червоної книги України. Науковці виявили у НПП «Дністровський каньйон» і п’ять видів земноводних, серед яких червонокнижна прудка жаба.

В експедиції «Дністровським каньйоном» у супроводі працівників парку взяли участь науковці Приазовського НПП, Чернівецького обласного краєзнавчого музею, Інституту зоології НАН України, а також голова Рамсарського комітету Чеської республіки Моймір Власін.

Довідково. Національний природний парк «Дністровський каньйон» площею понад 108 км2 розташований у Тернопільській області на території в межах Борщівського, Заліщицького, Бучацького і Монастириського районів. Природоохоронна територія офіційно створена у 2010 році для збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів лісостепової зони середньої течії річки Дністер.