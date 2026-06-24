Йдеться про три ділянки площею 1,3 га поруч із трасою Київ – Чоп

Правоохоронці оголосили підозру посадовцю Баранинської сільської ради, зловживання якого призвели до незаконної приватизації 1,3 га землі на околиці Ужгорода. Чиновнику загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 24 червня, йдеться про три земельні ділянки вартістю 9,1 млн грн розташовані у привабливій для комерційного використання зоні, безпосередньо біля міжнародної траси Київ – Чоп.

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Право власності на землю оформили на підставі архівних рішень сільради 1993 та 1995 років, попри те, що на момент ухвалення рішень ділянки ще не входили до меж Баранинців. До території села їх включили лише у 2003 році після зміни його меж.

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За даними слідства, посадовець сільради супроводжував процес оформлення земельних ділянок: організував виїзд комісії на місцевість та підготовку необхідних документів. При цьому місце розташування та межі земель визначалися переважно за поясненнями заявників, без належного підтвердження архівними документами та іншими матеріалами.

Надалі на основі підготовленої документації виготовили технічні документи із землеустрою та зареєстрували право приватної власності на спірні земельні ділянки, а посадовець засвідчив документи із недостовірними даними щодо погодження меж земельних ділянок із суміжними землекористувачами.

Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем

«Підроблені посадовцем документи стали підставою для державної реєстрації права приватної власності на спірні землі. У результаті з комунальної власності незаконно вибули земельні ділянки загальною вартістю понад 9,1 млн грн», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними джерел ZAXID.NET, йдеться про начальника відділу землекористування та ЖКГ Баранинської громади Ярослава Крупанича.

Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення. Посадовця відсторонили від займаної посади, земельні ділянки та майно підозрюваного арештовані.

Нагадаємо, у лютому 2026 року на незаконному привласненні землі викрили голову Баранинської ОТГ Юрія Марусяка, який організував незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки площею 0,6 га. Частина землі накладалася на смугу відведення водного каналу і не могла передаватися у приватну власність.