За життя Денис Попович був нагороджений численними відзнаками

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України загиблому співробітнику Центру спеціальних операцій «А» СБУ полковнику Денису Поповичу. 42-річний лучанин загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це у вівторок, 23 червня, повідомила пресслужба СБУ.

Денис Попович народився 1 липня 1983 року в Луцьку. Після закінчення школи здобув вищу освіту в Луцькому державному технічному університеті та Національній академії СБУ. Він проходив службу в органах безпеки України та обіймав посаду заступника начальника відділу Центру спеціальних операцій «А» СБУ у Волинській області. Полковник загинув 23 травня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

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У СБУ зазначають, що Денис Попович був майстром спорту України з плавання та рекордсменом України. За життя був нагороджений численними державними та відомчими відзнаками за доблесть, мужність і відвагу. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького III ступеня та нагрудним знаком СБУ «За доблесть».

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