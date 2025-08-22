Максим Кривцов родом із Рівного, у 2014 році пішов на війну добровольцем

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцю Максиму Кривцову з позивним «Далі» – поету та автору збірки «Вірші з бійниці». 33-річний рівнянин загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Кривцову Максиму Олександровичу – учаснику бойових дій (посмертно)», – йдеться в указі президента від 22 серпня.

Максим Кривцов родом із Рівного. У 2014 році пішов на війну добровольцем. До цього він був фотографом та писав вірші. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub-і.

Після повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року повернувся на фронт. Був добровольцем у «Правому секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі».

У жовтні 2023 року у видавництві «Наш формат» вийшла поетична збірка Кравцова «Вірші з бійниці». Вона увійшла до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією PEN Ukraine.

Максим Кривцов загинув 7 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.