Олександру Боберському оголосили підозру за незаконну передачу майна в оренду

На Львівщині повідомили про підозру колишньому керівнику підприємства Міноборони за незаконну передачу майна в оренду без аукціону. Збитки оцінили у понад 1 млн грн. За даними ZAXID.NET, підозру отримав заступник директора з економічних питань Державного підприємства Міноборони «Укрвійськбуд» Олександр Боберський, який з кінця 2022 року очолював комісію з реорганізації ДП «Львівське будівельно-монтажне управління».

Як повідомили у середу, 24 червня, у CБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 34-річний колишній заступник директора підприємства МОУ, виконуючи обов’язки голови комісії з реорганізації та відповідаючи за управління майном іншого підконтрольного підприємства, організував передачу державної нерухомості в оренду з порушенням вимог законодавства.

За версією слідства, посадовець уклав договори оренди без проведення обов’язкових відкритих аукціонів та без відповідних погоджень.

«Водночас законодавство передбачає, що передача державного майна в оренду має здійснюватися через конкурентні процедури за участі Фонду державного майна України і його регіонального відділення, а частина орендної плати підлягає обов’язковому перерахуванню до державного бюджету», – зазначили в спецпрокуратурі.

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У результаті державний бюджет недоотримав понад 1 млн грн. Збитки підтверджені матеріалами Державної аудиторської служби та висновком судової економічної експертизи.

Експосадовцю повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю сплати понад 133 тис. грн застави. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.