Склади у Малехові повернули Міноборони

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та витребував з незаконного володіння приміщення складу площею понад 1200 м2 у селі Малехів поблизу Львова. Вартість цього об’єкта становить понад 24 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 29 липня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, майно належало Міністерству оборони України, однак ще у 2003 році незаконно, без згоди оборонного відомства вибуло із державної власності. Упродовж 22 років об’єкт не раз перепродувався, змінював власників і навіть переплановувався.

Суд визнав незаконним набуття права власності на цей об’єкт одним із товариств за результатами електронних торгів. За рішенням суду, нерухомість має бути повернута у власність держави. Повний текс рішення ще не оприлюднений.

За даними судового реєстру, складські приміщення відсудили у львівської фірми ТзОВ «У.Г.У.», що займається купівлею та продажем нерухомості. Власниками є львів’яни Віктор Гарбуз та Микола Беркаш. Віктор Гарбуз також є учасником скандально відомого ТОВ «Верхів’я Бугу», яке раніше запідозрили у зв’язках з колишніми регіоналами.