Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону відсудила на користь Міноборони незаконно продане приміщення вартістю понад 20 млн грн у місті Сколе на Львівщині.

Як поінформували в спецпрокуратурі у середу, 23 жовтня, Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні позову прокурора та ухвалив нову постанову. Таким чином Міноборони повернули незаконно відчужене приміщення у місті Сколе на Львівщині.

«Прокурори встановили, що приміщення площею більше 400 квадратних метри, орієнтовною ринковою вартістю понад 20 млн грн, до грудня 2008 року перебувало у військового концерну, однак потім кілька разів перепродувалось», – йдеться в повідомленні.

Рішення Львівського апеляційного суду наразі не оприлюднене у судовому реєстрі. Водночас, відповідно до рішення Сколівського районного суду, йдеться про нежитлове приміщення площею 412 м2 у Сколе, яке було у власності Міноборони та перебувало в підпорядкуванні концерну «Військторгсервіс». Концерн продав це майно ще у 2008 році покупцю ТзОВ «Транспортні системи». Раніше Господарський суд Львівської області визнав недійсним договір купівлі-продажу цього приміщення, але Львівський апеляційний господарський суд відмовився повернути його військовому відомству через завершення термінів даності. Приміщення використовували під магазин і протягом 2016-2021 років кілька разів перепродували іншим власникам.

Прокурори вживають заходів для виконання рішення апеляційного суду та повернення нерухомості до сфери управління оборонного відомства.