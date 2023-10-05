Міноборони України повернуло у свою власність споруди, які розташовані в історичному центрі Тернополя. Загальна площа майнового комплексу 7000 м2 і розміщений він на земельній ділянці площею 2,8 га, повідомляє АрміяInform. За інформацією ZAXID.NET йдеться про склади, які раніше перебували у власності 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, яка дислокується в Тернополі.

У 2008 році цей комплекс посадові особи та підприємці, використовуючи злочинну схему приватизації майна, вивели його з державної власності, повідомив начальник Головного управління земель оборони та фондів МО України полковник Борис Закутній. 2 жовтня військовослужбовці оборонного відомства за підтримки поліції взяли під охорону споруди Міноборони у Тернополі та територію, закріплену за ними.

За словами начальника Головного управління земель оборони та фондів МО України полковника Бориса Закутнього, ця нерухомість тривалий час перебувала у володінні сторонніх користувачів. У 2008 році службовці Міноборони, використовуючи довіреність, що втратила чинність, уклали з тернопільським підприємством договір купівлі-продажу комплексу будівель в історичному центрі міста Тернополя. Після цього «комерсанти» протиправно заволоділи державним майном за ціною удвічі менше за ринкову.

За інформацією ZAXID.NET на цій території ділки планували збудувати багатоквартирний житловий комплекс. Щоб повернути приміщення назад у власність Міноборони велося довготривале розслідування, потім справи перебували в судах різних інстанцій. До розслідування фіктивної купівлі-продажу споруд залучали Офіс протидії рейдерству Мін’юсту. Врешті після позитивного вироку Мін’юст зареєстрував нерухоме майно за Міноборони України та закріпив його за військовою частиною.

2 жовтня 2023 року тернопільські представниками Військової служби правопорядку ЗСУ, поліції, співробітники головного управлінням земель оборони та фондів провели спецоперацію і фактично повернули споруди та земельну ділянку площею 2,8 га під контроль Міноборони.