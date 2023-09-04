Дрон можна інтегрувати до всіх наявних систем ситуаційної обізнаності в ЗСУ

Міністерство оборони України додало до списку безпілотників, які можуть експлуатуватися Збройними силами України, ще одну модель дрона. Вона оснащена штучним інтелектом та інерціальну систему наведення, повідомили у понеділок, 4 вересня, у прес-службі Міноборони.

Акселератор міністерства оборони допустив до експлуатації комплекс дронів Saker Scout. У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

«Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Дальністю польоту дрона може сягати до 10 км. Окрім того, безпілотник можна оснащувати інфрачервоною оптикою для виявлення ворогів вночі.

Міноборони додало, що Saker Scout може використовувати інерціальну систему наведення. Вона суттєво підвищує його стійкість до ворожих засобів РЕБ. Дрон можна інтегрувати до всіх наявних систем ситуаційної обізнаності в ЗСУ.

Нагадаємо, Олексій Резніков, який 4 вересня подав у відставку, заявив, що цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів. За його словами, майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.