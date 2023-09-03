Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів. Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

Як зазначив глава українського оборонного відомства, майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

«Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже», – наголосив Резніков.

Зауважимо, що цьогоріч у липні Кабмін погодив експериментальний проект виробництва боєприпасів для ударних дронів. Уряд підтримав пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо виробництва та постачання снарядів.

Додамо, що раніше стало відомо про те, що Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе «Ланцет». За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, який опікується питанням безпілотників, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

Український дрон-камікадзе матиме назву «Перун». Жодної інформації про його технічні характеристики наразі немає. Цікаво, що на озброєнні ЗСУ вже є дрон з назвою PERUN, який працює по ворожій техніці «скидами» – долітає до квадрата, в якому розташована ціль, а потім з висоти скидає на неї боєприпас.