Кадр з презентації українського дрона-камікадзе «Перун»

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе «Ланцет». Про це у коментарі YouTube-каналу Pressing розповів віцепрем'єр Михайло Федоров.

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, який опікується питанням безпілотників, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

«Ми зараз займаємося масштабуванням, є чітке бачення щодо термінів та кількості. Сьогодні "Ланцет" – це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику застосування. Щомісяця виробляють сотні "Ланцетів", це велика загроза», – сказав Федоров.

Український дрон-камікадзе матиме назву «Перун». Жодної інформації про його технічні характеристики наразі немає. Цікаво, що на озброєнні ЗСУ вже є дрон з назвою PERUN, який працює по ворожій техніці «скидами» – долітає до квадрата, в якому розташована ціль, а потім з висоти скидає на неї боєприпас.

БПЛА «Ланцет» – російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту – до 40 км.

БПЛА «Ланцет» може використовуватись як для розвідувальних, так і для ударних завдань. У бойовому режимі він може бути озброєний як осколково-фугасними, так і кумулятивними бойовими частинами. Має оптико-електронне наведення, а також блок телевізійного наведення, що дає змогу керувати боєприпасом на кінцевому етапі польоту.

Особливістю БПЛА є те, що його модулі наведення є змінними і можуть змінюватися під завдання.

Вартість одного такого дрона становить близько 35 тис. доларів. Деталі «Ланцетів» Росія отримує із західних країн і Китаю, обійшовши санкції.