Платформа United24, фонд «Повернись живим» і monobank за три доби зібрали 235 млн грн на закупівлю 10 тис. FPV-дронів у рамках кампанії «Операція «Єдність».

Як повідомила платформа United24 вранці в четвер, У зборі, який тривав з 14 до 17 серпня взяли участь 303659 людей та близько 100 українських бізнесів. За 10 хвилин після запуску збору зібрали 2 млн грн. Остання велика, але анонімна пожертва в сумі 20 млн грн надійшла 17 серпня. Між тими, хто здійснював пожертви, буде розіграно низку призів.

Організатори збору заявляли, що FPV-дрони куплять за кордоном, на це витратять 178 млн грн. В Україні їх обладнають бойовими частинами – кумулятивно-осколковими і термобаричними боєприпасами українського виробництва – на 57 млн грн.

Що таке FPV-дрони

FPV-дрони – вид безпілотників, які активно використовуються під час війни Росії проти України. Головна відмінність цих БПЛА від інших – керування через спеціальні окуляри, тобто із виглядом від першої особи, що і означає англійською абревіатура FPV – First Person View.

Оператор бачить відео з камери дрона в реальному часі так, начебто він сидить усередині самого БПЛА, подібно до пілота.

У навчених руках FPV дрони-камікадзе є високоточною зброєю, яка здатна знищувати особовий склад, уражати фортифікаційні споруди та важку броньовану техніку ворога.