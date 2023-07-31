Фонд «Повернись живим» купив для територіальної оборони навчальний центр
Вартість модульного навчального табору становить 1,2 млн доларів
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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав Силам територіальної оборони навчальний центр, придбаний у співпраці з польськими благодійниками та турецькою компанією Baykar, яка виготовляє безпілотники «Байрактар», повідомила прес-служба фонду в понеділок, 31 липня.
Як йдеться в повідомленні, фонд передав Навчальному центру Сил територіальної оборони ЗСУ мобільний модульний табір вартістю 1,2 млн доларів у суботу, 29 липня.
Як розповіли у фонді, у липні минулого року за ініціативи журналіста Славоміра Сераковського у Польщі зібрали понад 22,5 мільйона злотих на безпілотний авіакомплекс Bayraktar TB2 для українського війська. До збору долучилися понад 200 тисяч людей. Турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати безпілотник ЗСУ, а зібрані кошти попросила направити благодійним організаціям, котрі допомагають громадянам і армії України. Тому Сераковський передав фонду «Повернись живим» близько 1,88 млн доларів.
Як сказано в повідомленні, за 1,2 млн доларів фонд придбав у польського підприємства мобільний модульний табір. До нього входять 31 житловий і навчальний намети, системи освітлення й живлення, обігрівачі і меблі, маскувальні покриття; намет-пральня і медичний модуль; генератори та кондиціонери; контейнери і стелажі для зброї.
Крім того, за 600 тис. доларів фонд замовив для української армії дві спеціалізовані ремонтні станції, необхідні для техобслуговування і ремонту американських позашляховиків HMMWV та іншої західної автотехніки.
«Це перший тристоронній міжнародний проєкт фонду. Ми понад пів року вели перемовини з партнерами, узгоджували всі деталі, щоб його втілити. Було непросто. Жодна благодійна організація в Україні досі такого не робила. Проте завдяки цьому досвіду ми набули ще більшої спроможності до співпраці на міжнародному рівні задля допомоги нашому війську», – розповіла юристка, волонтерка «Повернись живим» і перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко.
Нагадаємо, що фонд «Повернись живим» допомагає українській армії з 2014 року. Переказати кошти на підтримку армії чи на роботу фонду можна на цій сторінці.