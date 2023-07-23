Сергій Притула виставив карту з роздробленою Росією на аукціон та продав її за 14 млн грн

Волонтер Сергій Притула ввечері в неділю, 23 липня, на аукціоні продав карту з розділеною Росією, яка перебувала в кабінеті начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, за 14 млн грн.

Стартова ціна за карту становила 400 тис. грн і за час аукціону, який відбувся о 19:00, зросла до 14 млн. Отримані гроші спрямують на збір «Виявляємо та знищуємо» на 5 безпілотних комплексів EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Нагадаємо, в рамках цього збору фонд Притули планує за тиждень зібрати 120 млн грн.

Зауважимо, що після того, як ставка перетнула позначку в 6 млн грн, за карту змагалися лише троє людей, які регулярно підвищували ставку. Як наслідок, найбільше запропонував учасник на ім’я Михайло.

Карту розділеної Росії в кабінеті Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На ній чорним маркером обведені Бєлгородська і Курська області та Кубань як території, які мають увійти до складу України, на Калінінградській написано «ФРН» (Німеччина), на Карелії та північному заході - «Ф» (Фінляндія), на Кавказі – «Ічкерія», на центральних областях та частині Сибіру – «ЦАР», на Далекому Сході – «К» (Китай), на Курильських островах – «Японія».

Перед аукціоном Притула розповідав, що Буданов довгий час не хотів продавати карту, але погодився це зробити в рамках збору на безпілотні комплекси для розвідки.