У червні українці перерахували для ЗСУ рекордну суму – найбільшими фондами було сумарно зібрано майже половину від усіх донатів з початку року. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, яка проаналізувала надходження до трьох найбільших благодійних фондів.

Загалом за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України – United24, «Повернись живим» та фонд Сергія Притули, надійшло 8,35 млрд грн. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччя 2022 року.

Переважну більшість коштів, які українці перерахували на рахунки United24, були призначені на потреби ЗСУ – 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України – 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.Водночас у червні на оборону United24 отримав 2,4 млрд грн — це абсолютний рекорд. Крім того, це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року.

Попередній максимум – 2,24 млрд грн – було зібрано цією платформою в липні 2022 року. При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року – тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори «Повернись живим» – 0,34 млрд гривень проти «середньомісячних» 0,29 млрд грн у січні-травні поточного року. Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% – у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як протягом попередніх п'яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд грн.