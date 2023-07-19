Сергій Притула заявив, що збір триватиме один тиждень

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив про великий збір «Виявляємо – Знищуємо» на потреби спецпризначенців Головного управління розвідки. За 120 млн грн фонд планує закупити розвідувальні дрони EOS, повідомили у прес-службі ГУР у середу, 19 липня. Про збір також повідомив Сергій Притула, зазначивши, що фонд отримав від очільника ГУР задачу зібрати гроші на потреби штурмових спецпідрозділів.

БПЛА EOS C VTOL є стійкими до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, що робить їх надійною технікою в бойових умовах. Розвідувальні дрони такого типу можуть ефективно виявляти та знищувати скупчення російської техніки та живої сили окупантів.

«Вони нам дійсно потрібні», ― заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

Фонд планує закупити п'ять комплексів EOS загальною вартістю 120 млн грн. До комплексів БПЛА входять п'ять наземних станцій управління дронами та 15 розвідувальних безпілотників. Збір триватиме один тиждень, повідомили у прес-службі ГУР.

Зазначимо, 18 липня Сергій Притула зробив анонс збору, показавши Кирила Буданова, який підтвердив, що ГУР необхідне неназване озброєння. Вочевидь, ішлося про станції управління дронами.

Долучитися до збору на потреби ГУР можна тут.

Нагадаємо, 22 червня 2023 року Сергій Притула оголосив збір 100 млн грн на 1000 FPV-дронів, а також десантних човнів та вантажівок. За два дні українці зібрали необхідну суму та перевиконали план, зібравши 110 млн грн.