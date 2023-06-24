Серед запланованих закупівель – 7 розвідувальних безпілотників EOS

Фонд Сергія Притули завершив масштабний збір 101 млн грн для проекту «Дістанемо ворога всюди». Українці за два дні зібрали 110 млн грн на тисячу дронів, вантажівки та човни для ЗСУ, повідомив у суботу, 24 червня, Сергій Притула.

Масштабний збір оголосили 22 червня. Гроші збирали на закупівлю розвідувальних та FPV-дронів, десантних човнів та вантажівок.

«Мега-збір "Дістанемо ворога всюди" успішно завершився!

План перевиконано! Зібрано 110 536 980 грн 15 копійок. Переходимо до контрактування усієї номенклатури й шукаємо, що прикупити на ті гроші, що зайшли понадпланово», – повідомив Сергій Притула.

Що саме планують купити за зібрані гроші: