Сергій Притула збирає на 7 БПЛА та 1000 FPV-дронів

Фонд Сергія Притули розпочав новий масштабний збір на допомогу Силам оборони України. Йдеться про понад 100 млн грн, які підуть на закупівлю дронів, човнів та вантажівок для українських захисників, повідомив у четвер, 22 червня, Сергій Притула.

Масштабний збір «Дістанемо ворога всюди» відкрили на тлі початку контрнаступальних дій ЗСУ. За словами Сергія Притули, новий збір допоможе дістати окупантів усюди, де це буде потрібно.

«Цей день знову настав! Мегазбір “Дістанемо ворога всюди”! У повітрі, на суші та воді!» – повідомив Сергій Притула.

За 101,6 млн грн фонд планує закупити:

7 БПЛА EOS;

1000 FPV-дронів;

20 десантних човнів;

30 вантажівок IVECO.

Долучитися до масштабного збору на допомогу ЗСУ можна тут.

Нагадаємо, у травні Фонд Сергія Притули зібрав 14 млн грн на засоби захисту ППО за 12 годин. Для захисту від можливих ударів російських безпілотників по системах ППО фонд закупить алюмінієві, легкозбірні телескопічні щогли, які будуть встановлені навколо засобів ППО.