Завдяки «народному супутнику» розвідка виявила позиції вертольотів в аеропорту «Бердянськ»

Космічний апарат ICEYE, який придбав «Фонд Сергія Притули» за пожертви українців, з 24 вересня 2022 року допоміг розвідці знайти та ліквідувати тисячі одиниць техніки окупантів. Супутник щоденно проводить розвідку. У Головному управлінні розвідки у четвер, 9 березня, розповіли, що ICEYE зробив фото майже тисячі районів розташування російських підрозділів.

«Народний супутник» працював і на території Росії. «За 5 місяців використання ICEYE співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже тисячі районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України», – повідомили у прес-службі ГУР.

За інформацією розвідки, «народний супутник» знайшов 360 наметів російської армії та 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки. Зокрема, виявили:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК «Іскандер»;

36 ЗРК «С-300»;

12 ЗРК «Панцирь С1»;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Нагадаємо, що «Фонд Сергія Притули» та блогер Ігор Лаченков зібрали 600 млн грн, за які у серпні 2022 року придбали супутник фінської компанії ICEYE та доступ до бази знімків. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, «народний супутник» окупився за перші два дні роботи, оскільки допоміг знищити понад 60 одиниць російської техніки.