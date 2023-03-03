Представник міноборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що сама ідея про те, що США надають Україні розвіддані для ударів по Росії, є абсурдною

У Пентагоні заявили, що США не дають Збройним Силам розвідувальні дані для можливих ударів по території Росії. Про це на брифінгу повідомив представник міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, він не має інформації про те, чи проводить Україна операції на території РФ, однак зазначив, що ідея про те, що США надають Україні розвіддані для ударів по Росії, є абсурдною.

«Ми не воюємо з Росією і не шукаємо війни з Росією. Ми зосереджені виключно на підтримці оборони України. І так ми продовжуватимемо робити», – сказав Пет Райдер.

Генерал заявив, що США регулярно консультуються з українцями щодо військової допомоги та бойових дій, що вказує на те, що Україна зосереджена на бойових діях виключно на своїй території.