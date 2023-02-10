Координація з американськими військовими дозволяє ЗСУ раціональніше використовувати снаряди

Українські військові майже завжди завдають ракетних ударів по ворогу з HIMARS та інших високоточних установок за детальними координатами, наданими американськими військовими, які базуються у Європі. Про це повідомила газета Washington Post із посиланням на українські та американські джерела.

Зазначається, що для більшості ударів із використанням передових ракетних систем, наданих США, ЗСУ використовують координати, які їм надають або підтверджують американські військові.

«Це свідчить про більш серйозну та активну роль Пентагону у цій війні, ніж вважалося раніше», – пише газета з посиланням на високопоставлених українських та американських чиновників.

Ця інформація стала відомою після того, як упродовж кількох місяців українські військові завдавали удари по російських позиціях, в тому числі по штабах, складах боєприпасів і казармах, за допомогою артилерійських ракетних систем HIMARS та інших видів високоточного озброєння.

За словами українського джерела, пише газета, узгодження ударів з американськими військовими має переконати Вашингтон надати Києву високоточну зброю з більшим радіусом дії. Американський чиновник визнав ключову роль США в цій кампанії та розповів, що надання координат забезпечує точність використання зброї та допомагає заощаджувати боєприпаси.

Як розповів газеті один український чиновник, військовослужбовці визначають цілі, які хочуть вразити, потім цю інформацію надсилають старшим командирам, які передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат.

«ЗСУ могли б завдавати удари і без допомоги США, але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси, то зазвичай вирішує не завдавати удари без підтвердження з боку американців, додавши, що скарг на цей процес немає», – додали в WP.

Нагадаємо, Україна просить союзників надати далекобійні ракети, аби вражати російські цілі на тимчасово окупованих територіях. Невдовзі Україна отримає від США крилату далекобійну ракету з радіусом дії до 150 км. Крім цього, Велика Британія надасть новий пакет військової допомоги, що включатиме далекобійну зброю, яку саме – не уточняється.