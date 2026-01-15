Затриманим загрожує до 13 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань затримало у Харкові злочину організацію, яку очолював чинний поліцейський. Зловмисники вимагали у наркозалежних хабарі за нібито непритягнення до відповідальності. Про це у четвер, 15 січня, повідомили у ДБР та Офісі генерального прокурора.

Встановлено, що до злочинного угрупування входило семеро людей, серед яких були колишні правоохоронці та цивільні. Фігуранти знали місця, де наркозалежні шукають так звані «закладки», й влаштовували там облави. Після того як наркозалежні забирали пакунок, вони затримували їх й пропонували уникнути відповідальності за грошову винагороду – від 40 до 200 тис. грн, залежно від фінансових можливостей. Якщо наркозалежні не мали грошей, їх примушували скористатися швидкий кредит або позичити в родичів.

«У групі діяла чітка ієрархія з розподілом ролей між учасниками – від організатора до виконавців. Цивільних спільників попередньо інструктували: навчали методів пішого та автопатрулювання, стеження, незаконного “затримання” осіб, проведення поверхневого огляду та імітації правоохоронної діяльності», – йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що злочинці ретельно намагалися уникнути викриття. Для цього вони використовували засоби заглушення GPS-сигналів, спілкувалися через месенджери, їздили на авто з підробними або незареєстрованими номерними знаками, а також постійно перевіряли машини на наявність засобів стеження. За даними слідчих, загалом угрупування видурило в наркозалежних понад 10 млн грн.

ДБР викрило злочинців та оголосило підозри у створенні злочинної організації, одержанні неправомірної вигоди, вимаганні, самовільному присвоєнні владних повноважень (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189, ч. 2, 3 ст. 353 КК України). Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі та конфіскація майна.