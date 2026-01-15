Ракета влучила в район причалу з контейнерами на території Одеського району

Російські війська у четвер, 15 січня, завдали чергового ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під атаку потрапило цивільне судно, яке перебувало у Чорноморському порту. Про це повідомили віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни завдали ракетного удару балістичною ракетою по причалу з контейнерами Чорноморського порту на Одещині. Унаслідок атаки постраждало цивільне вантажне судно під прапором Мальти, а один член екіпажу зазнав поранень.

«На жаль, постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються», – написав Кіпер.

Кулеба уточнив, що на момент атаки судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Наразі для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

«Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора», – додав міністр.

Нагадаємо, російські війська у п’ятницю, 9 січня, атакували портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок удару було пошкоджено два цивільні судна, повідомляли про загиблого та пораненого.