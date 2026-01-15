Рушниця, з якої пенсіонер стріляв у невістку та онука

У середу, 14 січня, у Луцьку під час виклику про домашнє насильство 69-річний чоловік відкрив стрілянину з рушниці. Один із патрульних встиг закрити собою малолітню дитину – дріб влучив у його бронежилет.

Як повідомила у четвер, 15 січня, пресслужба поліції Волині, до правоохоронців звернулася лучанка, яка поскаржилася на агресивну поведінку свекра. За словами жінки, чоловік погрожував виселити її з квартири. У помешканні вона перебувала разом із малолітнім сином і побоювалася за їхню безпеку.

Екіпаж патрульних, який прибув на вулицю Наливайка, провів профілактичну бесіду з 69-річним чоловіком. Після цього він раптово вийшов до іншої кімнати, повернувся з рушницею та націлився у бік невістки й онука. Поліцейські зреагували миттєво – один із них підскочив до чоловіка та прикрив жінку з дитиною. У цей момент пролунав постріл.

Дріб застряг у бронежилеті правоохоронця. Стрільця затримали та викликали слідчо-оперативну групу. Медики оглянули поліцейського – він отримав легке тілесне ушкодження. Наразі життю й здоров’ю всіх учасників події нічого не загрожує.

Бронежилет поліцейського після влучання кулі (фото поліції)

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, на момент інциденту чоловіка потерпілої вдома не було. Конфлікт свекор розпочав, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Пенсіонера затримали, рушницю вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.