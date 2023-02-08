Снаряд може вражати цілі на відстані 150 км

Мінінформполітики показало відеодемонстрацію дії далекобійної крилатої бомби GLSDB, яку невдовзі Україні передадуть США.

Зазначається, що снаряд може вражати цілі на відстані 150 км. Це поєднання керованої авіабомби малого діаметра з двигуном від некерованої ракети М26. Ракету можна запускати з РСЗВ, HIMARS та MLRS.

«У процесі запуску реактивний снаряд М26 виводить на певну висоту авіабомбу GBU-39. Вона продовжує політ та за пологою траєкторією вражає ціль», – повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

GBU-39 – невелика керована бомба масою 130 кг з бойовою частиною 17 кг. Вона має крила, що розгортаються в повітрі й істотно збільшують дальність ураження. Цими ракетами, зазначають у Центрі, бійці ЗСУ зможуть завдавати ударів по окупованих територіях.

Нагадаємо, 3 лютого США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, що вперше включає високоточні ракети GLSDB.