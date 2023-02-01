Малогабаритні крилаті бомби GLSDB мають радіус дії до 150 км

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд доларів, що вперше включатиме ракети дальністю до 150 км. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на американських чиновників

Офіційно цю допомогу планують оголосити наприкінці цього тижня. Новий пакет військової допомоги включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, а також високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Очікується, що частина допомоги на суму 1,725 млрд доларів надійде з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї у США.

Кошти з цього фонду будуть спрямовані на закупівлю нової зброї – крилатої бомби GLSDB зі радіусом дії 94 милі (до 150 км).

«Більша дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу», – повідомляє видання.

Водночас Reuters зазначає, що США відхилили запити України на ракети ATACMS радіусом дії 185 миль (до 297 км).

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні був оголошений 25 січня. Він включає танки М1 Abrams. Загалом США вже надали Україні 30 пакетів військової допомоги.