У США заснували інститут моніторингу та розслідування дій шахраїв та корупціонерів, які використовують американську допомогу, направлену на підтримку України. Про це йдеться на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США USAID.

Відповідний документ «Стратегічний план нагляду за допомогою Україні» з’явився на сайті Агентства ще 18 січня. На нього звернуло увагу видання ZN.UA. У документі зазначено, що Конгрес США виділив Україні допомогу на суму понад 113 млрд доларі, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.

«Сполучені Штати прагнуть визначити галузі найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань. Для цього створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів – Міноборони, Держдепартаменту та USAID, а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США», – йдеться в документі.

USAID також закликає українців повідомляти про неправомірні дії, що впливають на підтримку України з боку США.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що в Україні перебувають аудитори, які мають забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.