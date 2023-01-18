Адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 млн доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

За її словами, які цитує Associated Press, гроші, зокрема, будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

В USAID уточнили, що 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, яке Конгрес США схвалив минулого місяця.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла. 14 січня Росія здійснила дванадцяту ракетну атаку на енергосистему, пошкодивши, серед іншого, дев’ять блоків генерації електроенергії, вісім з яких розташовані в західних областях.