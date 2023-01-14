Наслідки влучання російської ракети в одну з ТЕС ДТЕК, 14 січня 2023

В суботу, 14 січня, Росія завдала дванадцятий масований ракетний удар по енергетиці України. Ціллю атаки воєнних злочинців були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні, повідомив оператор української енергосистеми «Укренерго».

«На жаль, є влучання в 5 областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській. Внаслідок цього суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі», – наголошується в повідомленні.

За інформацією енергетиків, складна ситуація на Харківщині та Львівщині, де внаслідок атаки наразі частково відсутнє електропостачання, над відновленням якого вже працюють ремонтні бригади.

В «Укренерго» додали, що у низці регіонів були застосовані аварійні відключення, що дозволило мінімізувати наслідки атаки.

Як уточнили в енергокомпанії ДТЕК, під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня російські окупанти атакували дві її теплоелектростанції, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС, одна зі станцій припинила виробництво електроенергії. Минулося без постраждалих. Одразу після закінчення атаки енергетики почали ліквідовувати наслідки. Окупанти влучили у турбінне відділення енергоблока станції, внаслідок чого один з енергоблоків зруйновано, а інші пошкоджено. У ДТЕК наголосили, що руйнування масштабні, а ситуація складна.

У компанії зазначили, що це вже 26-й обстріл її енергетичних об'єктів.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну вдень у суботу, 14 січня, випустивши загалом 38 ракет. 25 з них збила протиповітряна оборона. Ворожі ракети влучили в об’єкти критичної й енергетичної інфраструктури в кількох областях, зокрема – у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Харківській та Одеській.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що росіяни били, зокрема, по Бурштину Івано-Франківської області й по Ладижину на Вінниччині. В цих містах розташовані теплоелектростанції ДТЕК.