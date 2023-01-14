Під час масованого ракетного удару 14 січня українська протиповітряна оборона знищила 25 із 38 ракет різних типів. Окупанти влучили в об’єкти критичної інфраструктури та житлову багатоповерхівку у Дніпрі.

«Близько 13:00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет «Калібр» із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування. В той же час із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59. Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3», – повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ.

Одна з ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід». Знищено 25 із 38 ракет різних типів: 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та «Калібр», сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Як додали у командуванні Повітряних сил ЗСУ, станом на 18:30 на сході та півдні країни ворог продовжує атакувати з літаків тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збила наша ППО.