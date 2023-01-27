Найближчим часом США переправлять в Україну 31 танк

Надання американських танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Сполучених Штатів Україні і їхню готовність і надалі забезпечувати Україну танками та іншим озброєнням. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише ZN.UA.

На уточнююче питання журналістів про те, що мають на увазі під «довгостроковими перспективами», Сінгх заявила, що вони полягають у тому, що ніхто не знає термінів завершення війни.

«Вона (війна, – ред.) може закінчитися завтра, якщо Владімір Путін прийме таке рішення. Але не схоже, що він збирається приймати таке рішення. Тож ця робота може тривати до кінця року. Вона може тривати багато років. Тому надання цих Abrams через пакет USAID демонструє довгострокову відданість Україні», – заявила Сінгх.

За її словами, міністр оборони США Ллойд Остін після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України у Німеччині і спілкування з партнерами заявив про необхідність забезпечити довгострокове зобов’язання щодо України.

«Довгострокове зобов’язання полягає в тому, що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Я маю на увазі, що вона може закінчитися завтра, якби Володимир Путін вирішив, але, схоже, він не збирається приймати це рішення», – пояснила Сінгх.

Відтак мова може йти про 2023 рік або ж і навіть про роки.

«Таким чином, надання Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Україні. І, я вважаю, це дійсно надсилає повідомлення про те, що наші союзники та партнери єдині у підтримці України», – додала вона.

Як інформував ZAXID.NET, США надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.