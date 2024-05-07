Сокальський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Оксану Терех, чия неповнолітня донька сховала взуття вчителя у туалетному бачку. Суд не покарав жінку за адмінправопорушення, лише зобов’язав сплатити судовий збір.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, неповнолітня донька Оксани Терех навчається у Сокальському ліцеї №3. У березні 2023 року школярка пошкодила взуття вчителя та заховала його у зливному бачку унітазу. Щодо матері дівчини поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків.

На засідання суду матір школярки не прийшла, але подала заяву про визнання провини. Справу розглянув суддя Михайло Адамович, який визнав матір школярки винною у адмінправопорушенні та зробив їй усне зауваження. Жінку зобов’язали сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.